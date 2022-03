Photo: telesurenglish

Genève (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son participe à la 49e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est ouverte lundi 28 février aux Nations Unies à Genève (Suisse), marquée par les répercussions de la pandémie et le conflit ukrainien.

Plus de 140 dignitaires étrangers y ont participé, avec un segment de haut-niveau en présence du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, et du Président de la Confédération suisse, Ignazio Cassis.

La délégation vietnamienne a prononcé en ligne un discours à cette session.

Dans son allocution d'ouverture, le Secrétaire général de l'ONU António Guterres, a souligné la nécessité de garantir l'égalité d'accès aux vaccins. Il a appelé les gouvernements, les sociétés pharmaceutiques et les partenaires à apporter un soutien politique et financier à la stratégie mondiale de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour que 70 % de la population dans le monde soient vaccinées.

Durant cinq semaines de session, le Conseil examinera plus d’une centaine de rapports présentés par des experts des droits de l'homme et autres organes d’enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l'homme dans près de cinquante pays. En raison des restrictions imposées par la COVID-19, les débats se dérouleront dans un format hybride, combinant participation en personne et virtuelle.-VNA