Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères



Nanning (VNA) - À l'invitation du gouvernement chinois, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a assisté et pris la parole à la 19e Foire Chine- ASEAN (CAEXPO) et au Sommet sur le commerce et l’investissement Chine-ASEAN (CABIS), inaugurés vendredi 16 septembre à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien a hautement apprécié les résultats importants que l'ASEAN et la Chine ont obtenus au cours des dernières années, en particulier l'établissement du cadre du Partenariat stratégique intégral pour la paix, la sécurité, la prospérité et le développement durable.

Dans le contexte d'évolutions compliquées et imprévisibles dans le monde et la région, Pham Binh Minh a exhorté les pays de l'ASEAN et la Chine à renforcer leur coopération pour relever les défis, promouvoir conjointement une reprise durable dans la période post-pandémie et promouvoir un commerce bilatéral équilibré et durable.

Photo : VNA



Il a proposé au gouvernement chinois de créer des conditions favorables pour importer davantage de marchandises et de produits agricoles de haute qualité du Vietnam ainsi que des pays aséaniens transitant par le Vietnam ; de coordonner pour maintenir des chaînes d'approvisionnement et de production stables et un dédouanement des marchandises dans toutes les situations ; promouvoir la diversification des moyens de transport de marchandises; ainsi que la coopération dans l'innovation, la transformation numérique, l'économie numérique et le commerce électronique ; renforcer la coopération dans les domaines du développement vert et durable.

La CAEXPO et le CABIS, qui constituent l'un des 10 principaux salons commerciaux de Chine, se tiennent annuellement depuis 2004. Cette année, le Vietnam continue de participer à la plus grande échelle au sein de l’ASEAN avec 80 entreprises qui exposent leurs produits sur une superficie de 2.000 m², outre 200 autres participant sous forme virtuelle. Le Vietnam présente ses produits d’atout tels que produits agricoles, produits aquatiques, denrées alimentaires transformés, meubles, produits d’artisanat et services commerciaux… - VNA