Panorama de la réunion. Photo: VNA



Bangkok (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a participé à la 12e réunion de haut niveau du forum de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) sur la santé et l’économie, qui s’est tenue les 25 et 26 août à Bangkok, en Thaïlande.

Lors de la réunion, le vice-ministre Dô Xuân Tuyên a partagé des expériences du Vietnam en matière de prévention et de lutte contre le Covid-19. Il a indiqué que le Vietnam avait pris des mesures drastiques et efficaces pour réaliser le double objectif de prévention et de contrôle du Covid-19 et de développement socio-économique, ce pour stabiliser l’économie et à améliorer les conditions de vie de ses habitants.

Le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên. Photo: VNA



S’exprimant à cette réunion, le vice-Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, également ministre de la Santé, a déclaré que la réunion était une occasion pour les participants de partager des expériences, des idées et des visions d’investissement dans les capacités de prévention, de préparation et de réponse à la pandémie, afin de renforcer la résilience de l’Asie-Pacifique aux futures pandémies, et pour mettre en œuvre la Putrajaya Vision 2040 dans le secteur de la santé, qui vise à favoriser une croissance de qualité qui apportera plus de santé et de bonheur à sa population.

Les participants ont discuté, entre autres, de la déclaration du président de la 12e réunion de haut niveau de l’APEC sur la santé et l’économie. Cette déclaration sera présentée au Sommet de l'APEC prévu en novembre prochain. -VNA