Hanoi (VNA) – Lors de la cérémonie de remise des prix immobilier Asie-Pacifique (APPA, pour Asia Pacific Property Awards), les entreprises vietnamiennes ont remporté 42 prix dans toutes les catégories.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Les prix APPA récompensent les plus hautes réalisations en architecture, design d’intérieur, immobilier et développement immobilier en Asie–Pacifique.

Le Vietnam s’est classé 3e pour le nombre de récompenses (42 prix), dépassant Singapour, l’Australie, l’Inde...

Selon Satoshi Konagai, responsable régional de LIXIL Water Technology, la région Asie-Pacifique se dirige vers un monde post-pandémie, les consommateurs accordent plus d’attention à leur santé, aussi l’espace dédié aux soins de santé doit-il également être de plus en plus optimisé pour répondre à ces besoins croissants. – CPV/VNA