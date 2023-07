Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon les données du Département général des douanes, du 1er janvier au 15 juin dernier, le Vietnam a exporté 934.900 tonnes de café, soit une baisse de 3,7% en volume par rapport à la même période de l’année dernière.



Le prix moyen à l’exportation de café vietnamien était d’environ 2.345 dollars la tonne.



Cette année, le chiffre d’affaires à l’exportation de café vietnamien devrait atteindre 4,5 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 10,9%, et le Vietnam s’attend à ce que cette filière établisse un nouveau record en 2023. Cette hausse s’explique par l’augmentation du prix à l’exportation (2.345 dollars la tonne).



En vue d’y parvenir, la filière doit promouvoir la production et prendre des mesures pour augmenter la superficie de cultures de café de haute valeur, ainsi qu’augmenter le volume de café transformé pour élever la valeur d’exportation…



Le café du Vietnam est actuellement présent sur plus de 38 marchés dans le monde. En particulier, la qualité du café Robusta du Vietnam a été reconnue par les principales puissances consommatrices de café.



En 2022, les exportations nationales de café ont atteint un record de 4,056 milliards de dollars, en hausse de 32% en glissement annuel. -VNA