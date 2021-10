Photo d'illustration : vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Lors du webinaire "Comportement des médias pour les technologies pionnières", organisé dans l'après-midi du 5 octobre, Thuc Vu, directeur général d'OhmniLabs, a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait favorisé le développement de l'industrie de la robotique.

Selon lui, dans l’avenir, grâce aux robots, on pourra voyager à distance. « Vous pourrez vous asseoir au Vietnam et faire du shopping à Paris, visiter un musée à New York et enfin retourner à Tokyo pour une réunion », a-t-il dit, avant d’exprimer son désir de créer des robots « fabriqués au Vietnam » aux normes technologiques internationales.

Webinaire "Comportement des médias pour les technologies pionnières". Photo : vneconomy.vn



Bui Hai Hung, directeur de l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle VinAl, a déclaré que le potentiel de l'IA serait énorme dans un avenir proche. Selon lui, les jeunes vietnamiens ont de très bonnes capacités, dont celle d'appréhender rapidement des technologies très complexes, et sont parfaitement capables de participer à des projets de recherche internationaux. Ce sont des facteurs très encourageants pour le développement de l'IA au Vietnam, a-t-il constaté.

De son côté, Thieu Phuong Nam, directeur général de Qualcomm Vietnam, Laos, Cambodge, a partagé que le Vietnam devient un hub d'innovation de l'Asie du Sud-Est. Il est également le troisième pays que Qualcomm a choisi pour organiser un programme présentant des solutions innovantes pour les startup dans le domaine des technologies, a-t-il affirmé.

Selon Thieu Phuong Nam, l'application de technologies de pointe sera la clé pour promouvoir la croissance économique. Les nouvelles technologies telles que l'IA, la 5G, l'Internet des Objets, ... aideront les pays à passer d'une économie de production à une économie créative.-VNA