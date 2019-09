Des touristes participent à l’égrugeage du riz des Co-tu. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam a de riches potentiels dans l’exploitation du voyage en solo, estiment des experts lors d’une série de séminaires autour du thème de voyager seul organisés le 6 septembre à Ho Chi Minh-Ville par le Service municipal du tourisme et ses partenaires étrangers.

Selon le site de voyage TripAdvisor, le Vietnam se classe au 3e rang du top 10 des pays ayant des plus beaux expériences du voyage en solo du monde. En plus, selon les prévisions, vers 2030, environ plus de 30 millions de touristes étrangers arriveront au Vietnam et ce pays pourra devenir la première destination touristique dans la région.

La directrice adjointe dudit Service, Nguyen Thi Anh Hoa, la tendance de voyager seul a été abordée pour la première fois en 2009. Depuis cette date, elle est de plus en plus prisée au milieu des touristes dans le monde. Ainsi, l’organisation d’une série de séminaires en la matière vise à fournir des solutions aux entreprises opérant dans ce secteur touristique, à promouvoir les affaires en la matière.

D’après Paul Pruandkarn, directeur de communication et de relations extérieures de l’Association touristique d’Asie-Pacifique (PATA), l’une des raisons du fort développement du voyager seul ces derniers temps c’est que, pour l’heure, les habitants peuvent facilement trouver des informations sur les destinations touristiques, les restaurants, les hôtels à n’importe où. En plus, cette nouvelle tendance touristique est sollicitée par le développement de la révolution industrielle 4.0 avec de nombreuses applications et de divers outils multifonctionnels pour soutenir le voyage en solo des habitants.

Ainsi, la question qui se pose pour les opérateurs de tours, les entreprises touristiques c’est d’avoir des stratégies de publicité pour attirer les visiteurs sans négliger l’application des technologies 4.0 pour exploiter efficacement des potentiels du voyage en solo au Vietnam. -VNA