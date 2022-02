Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré à une réunion de la permanence du gouvernement, le 3 février à Hanoi que tout le pays a atteint pour l’essentiel les objectifs prévus lors des célébrations du Nouvel An lunaire du Tigre 2022.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion de la permanence du gouvernement à Hanoi, le 3 février. Photo : VNA



Au total, 8.324 milliards de dôngs ont été utilisés pour couvrir 57,81 millions de dépenses en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, des personnes pauvres, des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants démunis, des habitants des régions touchées par des calamités et des épidémies ou éloignées et difficiles, frontières et insulaires, et des ouvriers des zones franches d’exportation et des parcs industriels. Le gouvernement a fourni 18.687 tonnes de riz d’aide à plus de 1,2 millions d’habitants dans 18 provinces.



Pendant la fête du Nouvel An lunaire du Tigre, le marché restait stable, l’approvisionnement en électricité et en carburants est assuré, les activités de la plantation d’arbres Tet et du démarrage de la production en début d’année sont organisées conformément aux directives du Premier ministre.

La situation de la circulation dans tout le pays, en particulier dans la capitale Hanoi et Hô Chi Minh-Ville était stable, avec une baisse du nombre d’accidents, de décès et de blessés. La sécurité politique, la sécurité et la paix sociaux à travers le pays étaient maintenues.

Les localités à travers le pays ont organisé des activités culturelles et artistiques spéciales, créant une atmosphère joyeuse pour la population. L’équipe masculine de football et l’équipe féminine de football étaient sorties victorieuses des matchs dans le cadre du tour final des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022.

Tous les sites touristiques ont exécuté de manière sérieuse les mesures de prévention et de contrôle du Covid-19, élaboré de leur propre initiative des plans pour organiser des activités touristiques. La plupart des localités, des universités et des collèges ont prévu de faire revenir les élèves du 7 au 14 février.

Pendant cinq jours du Têt (29 janvier - 2 février 2022), le pays a enregistré en moyenne journalière 12.200 contaminations et 100 décès dus au Covid-19, soit nettement moins que la semaine précédente. En mettant en œuvre la campagne de vaccination rapide au printemps 2022, du 29 janvier au 2 février, le pays a administré plus de 782 000 doses de vaccins dans 30 provinces et villes.

L’ensemble du pays a atteint pour l’essentiel les objectifs d’organiser la célébration du Nouvel An lunaire 2022 en toute sécurité, dans la joie, de manière saine, économe et adaptée à la situation, s’est félicité le chef du gouvernement.

Des résultats positifs ont été obtenus dans la mise en œuvre des objectifs fixés face à conjoncture encore difficile, démontrant la prééminence du régime et la direction judicieuse du Parti et de l’État, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a cependant mis en garde contr l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19, les difficultés rencontrées par des paysans en temps de soudure et des risques liés à la sécurité et à la paix sociaux, notamment les actes de sabotage des forces hostiles sur le cyberespace et les plateformes sociales.

Par conséquent, le Premier ministre a demandé à tous les niveaux et branches "de se jouir du nouveau printemps, de ne pas oublier de nouvelles tâches", de mettre en œuvre sérieusement et efficacement les tâches clés après le Nouvel An lunaire et au premier trimestre de 2022, notamment le contrôle du Covid-19, la vaccination et la réouverture de l’école du 7 au 14 février et du tourisme entre la fin mars et le 30 avril.

Les tâches, exigences et réglementations doivent être mises en œuvre de manière cohérente et sérieuse à l’échelle nationale, a-t-il encore indiqué. – VNA