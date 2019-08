Hanoi, 28 août (VNA) - Selon le ministère du Plan et de l’Investissement du Vietnam, avec 3,2 milliards de dollars de capitaux d’investissement enregistrés, le Vietnam se classe au 5e rang des investisseurs étrangers au Cambodge, derrière la Chine, la Thaïlande, la République de Corée et le Japon.

Le réseau mobile Metfone relevant du groupe de l’industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) représente actuellement 48% des parts de marché au Cambodge. Photo: haiquanonline

Avec ce résultat, le Cambodge est devenu la 3e destination d’investissement étrangère pour les entreprises vietnamiennes, derrière le Laos et la Russie.



Rien que lors des 7 premiers mois de l’année, les nouveaux fonds inscrits sont estimés à près de 39 millions de dollars, soit l’équivalent de toute l’année 2018.



La majorité (69% du total) de ces fonds vont dans l’agriculture et la sylviculture, la finance – assurance (12%) et les télécommunications (6,6%). Ils ont contribué activement au développement de l’économie et du bien-être social au Cambodge.



De son côté, ce pays d’Asie du Sud-Est recense à l’heure actuelle 21 projets au Vietnam, cumulant 64 millions de dollars, principalement dans l’agriculture, la sylviculture, les transports et l’entreposage. - CPV/VNA