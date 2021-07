Symposium en ligne sur le partenariat ASEAN-Japon tenu en ligne mercredi 21 juillet par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam assume le rôle de coordinateur des relations ASEAN - Japon pour la période 2018-2021. Le Vietnam œuvre toujours pour ces relations basées sur la confiance mutuelle et le partenariat équitable entre les deux parties, a déclaré le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son.

Une table ronde ''ASEAN-Japon : s'orienter vers le 50e anniversaire du partenariat de dialogue'' s’est tenu en ligne mercredi 21 juillet par le ministère vietnamien des AE.

Il s'agit de l'initiative du Vietnam, en vue de permettre aux pays de l’ASEAN et au Japon de passer en revue près de cinq décennies de coopération et de s'orienter pour la prochaine période.

Dans son discours, le ministre des AE, Bui Thanh Son, a évalué le Japon comme un ami et un partenaire fiable de l'ASEAN.

Le partenariat stratégique ASEAN-Japon est l'une des relations les plus significatives et les plus intégrales entre l'ASEAN et ses partenaires, couvrant les domaines pour la paix, la prospérité, de la qualité de vie…, a-t-il souligné.

Réitérant la doctrine initiée par le Premier ministre japonais Fukuda en 1977, le ministre Bui Thanh Son a salué le Japon pour promouvoir un partenariat basé sur la confiance, le respect mutuel et une coopération gagnant-gagnant avec l'ASEAN.



Il a souligné l'importance de la coopération économique, commerciale et d'investissement en tant que fondement des relations ASEAN-Japon, appréciant la coopération au développement du Japon, l'assistance technique et le soutien opportun et précieux aux pays de l'ASEAN, y compris le Vietnam, en particulier pour réduire l'écart de développement, le développement de sous-régions, et la réponse à la pandémie actuelle de COVID-19.



Le représentant vietnamien a souligné le potentiel de coopération entre l'ASEAN et le Japon dans les décennies à venir, sur la base des valeurs communes de relations économiques ouvertes, et de la promotion d'une structure régionale fondée sur des règles et liée aux personnes que partagent l'ASEAN et le Japon.



Le Vietnam s'efforce toujours de contribuer à l'établissement d'une relation « de cœur à cœur » sur la base d'une confiance mutuelle et d'un partenariat égal entre l'ASEAN et le Japon, a-t-il ajouté.





Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (en milieu). Photo: VNA

De son côté, le premier ministre d’Etat japonais aux Affaires étrangères, Eiichiro Washio, a exprimé son appréciation pour les contributions significatives du Vietnam, en tant que coordinateur des relations ASEAN - Japon pour la période 2018-2021.

Le Japon est déterminé à promouvoir le partenariat stratégique et la coopération efficace avec l'ASEAN, répondant conjointement aux défis régionaux et internationaux actuels, a-t-il souligné.

Il a espéré que les deux parties se concentreraient sur la mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur la coopération ASEAN-Japon sur la vision commune de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP).

Il a fait savoir que le Japon envisageait d’organiser des activités pour célébrer le 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon, dans lequel un sommet spécial pour célébrer le 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon est prévu au Japon en 2023. -VNA