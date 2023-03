Madrid (VNA) – Poursuivant sa visite de travail en Espagne, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, s’est entretenu le 16 mars à Madrid avec la vice-présidente du Sénat, Cristina Narbona, et le premier vice-président du Congrès des députés, Alfonso Rodriguez.



Trân Thanh Mân, a suggéré à l'Espagne, qui assumera la présidence tournante de l'Union européenne (UE) au cours des 6 derniers mois de 2023, de faire de la coopération ASEAN-UE une priorité dans l'agenda régional, ainsi que d’avoir une voix afin que les parlements des pays de l'UE qui n'ont pas encore ratifié l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), le fassent rapidement.



Il a invité l'Espagne à encourager la Commission européenne (CE) à retirer bientôt le carton jaune sur les exportations des produits aquatiques du Vietnam.



Les parties vietnamienne et espagnole se réjouissent du développement de la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et les Cortes Generales, du maintien de la coordination et du soutien mutuel dans les forums parlementaires multilatéraux.

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, s’entretient avec la vice-présidente du Sénat, Cristina Narbona. Photo: VNA



Saluant la visite de travail en Espagne de la délégation parlementaire vietnamienne, la vice-présidente du Sénat, Cristina Narbona, a déclaré que l'Espagne avait des atouts dans la construction d'autoroutes, les énergies et le traitement de l'eau. L'Espagne est donc prête à participer à des projets au Vietnam.



De son côté, le premier vice-président du Congrès des députés, Alfonso Rodriguez, a déclaré que l'Espagne était actuellement le deuxième pays du monde en termes de kilomètres d'autoroute, juste derrière la Chine. Il a émis l’espoir qu'à l'avenir, son pays pourrait promouvoir sa coopération avec le Vietnam dans le domaine des infrastructures de transports.

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, s’entretient avec le premier vice-président du Congrès des députés, Alfonso Rodriguez. Photo: VNA



Certaines entreprises espagnoles souhaitent coopérer dans les domaines de l'électricité et du traitement des eaux usées, a indiqué Alfonso Rodriguez.

Le vice-président permanent de l'AN, Trân Thanh Mân (gauche) et Alberto Garzon, ministre espagnol de la Consommation. Photo: VNA



Le même jour, le vice-président permanent de l'AN, Trân Thanh Mân, a rencontré Alberto Garzon, ministre espagnol de la Consommation. -VNA