Le vice-président de l’AN Phung Quoc Hien (droite) et le PDG de Coca-Cola Vietnam, Sanket Ray.





Hanoi, 12 décembre (VNA) - L'Assemblée nationale du Vietnam s'est attachée à mettre en place un cadre juridique complet afin de créer un environnement favorable aux entreprises étrangères souhaitant investir au Vietnam, a déclaré le vice-président de l’AN, Phung Quoc Hien.Le 12 décembre, à Hanoi, M. Hien a donné une réception pour le PDG de Coca-Cola Vietnam, Sanket Ray.Il a félicité le groupe pour ses réalisations au Vietnam depuis plus de 20 ans et pour sa contribution aux activités sociales locales.Il a hautement apprécié l’utilisation croissante par le groupe de matières premières et de produits agricoles vietnamiens dans sa production.Il a demandé au groupe de continuer à respecter scrupuleusement la loi vietnamiennes dans la réalisation de ses obligations en matière de paiement de l’impôt et de protection de l’environnement, et de participer davantage aux activités sociales.Sanket Ray, PDG de Coca-Cola Vietnam, a informé son hôte de l’investissement du groupe au Vietnam, précisant que le groupe envisageait de développer ses activités en ouvrant deux autres usines à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville en 2019 et 2020.Il a ajouté que Coca-Cola Vietnam se conformerait aux réglementations en matière de protection de l'environnement, fabriquerait des produits destinés à protéger la santé des consommateurs locaux et continuerait à assumer ses responsabilités sociales dans le pays hôte. -VNA