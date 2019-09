Le vice-président de l'AN Phung Quoc Hien (droite) remet l'Ordre de l'amitié à Diego Vecchiato, directeur du Département des relations internationales de la région de Vénétie, et à Carlo Coccato, membre de la Fédération du travail de Vénétie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) conduite par son vice-président Phung Quoc Hien, effectue du 22 au 26 septembre une visite de travail en Italie.

Lundi matin, au nom des dirigeants du Parti, de l'État du Vietnam, Phung Quoc Hien a remis l'Ordre d'amitié de l'État du Vietnam à Diego Vecchiato, directeur du Département des relations internationales de la région de Vénétie et à Carlo Coccato, membre de la Fédération du travail de Vénétie, pour leurs contributions à l'édification et au développement des relations d'amitié entre les deux peuples.

Lors de la cérémonie, Carlo Coccato et Diego Vecchiato ont exprimé leur émotion et leur honneur de recevoir cette distinction, avant de promettre de faire des efforts pour renforcer les relations de coopération entre les deux pays, plus particulièrement entre la région de Vénétie et les localités vietnamiennes.

Le même jour, la délégation de l'AN vietnamienne a travaillé avec Roberto Marcato, en charge de l'économie et de l'énergie de la région de Vénétie. Les deux parties ont discuté des contenus principaux tels que les expériences en design industriel de l'Italie et de Vénétie, les politiques de soutien aux petites industries, les solutions d'adaptation au changement climatique, les expériences pour le développement durable du tourisme.

Le dirigeant de Vénétie a souhaité renforcer les relations de coopération dans l'économie, le commerce et le tourisme entre les deux pays. Il a affirmé encourager l'Union européenne et l'Italie à ratifier au plus tôt l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) et l'accord de protection des investissements (EVIPA). -VNA