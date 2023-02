Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Duc Hai et la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai. Photo: Assemblée nationale

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Duc Hai, a reçu le 15 février la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, en visite de travail au Vietnam du 12 au 15 février.

Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l'un de ses partenaires les plus importants, a-t-il affirmé. Le Vietnam souhaite promouvoir le partenariat intégral Vietnam-États-Unis plus substantiel, stable et approfondi, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun afin de porter les relations à une nouvelle hauteur.

Selon lui, le Vietnam est prêt à collaborer avec les États-Unis dans les questions internationales et régionales d'intérêt commun, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à l'ordre fondé sur le droit international dans la région, dont le maintien de la liberté et de la sécurité de navigation et de survol en Mer Orientale, en conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le commerce bilatéral a atteint plus de 123 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 11 % en glissement annuel. Les États-Unis sont restés le premier marché d'exportation du Vietnam tandis que le Vietnam est devenu le 9e partenaire commercial des États-Unis dans le monde et son plus grand au sein de l'ASEAN.

Nguyen Duc Hai a proposé aux États-Unis de continuer à soutenir et à promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays, avant d'exprimer l'espoir que les deux parties continueraient à partager leurs points de vue dans des domaines d'intérêt commun tels que la promotion d'un environnement de commerce et d'investissement libre, ouvert et transparent ; l'autonomisation des femmes; la réponse au changement climatique; le développement de l'économie numérique; la formation des ressources humaines, etc.

Pour sa part, Katherine Tai a informé des priorités américaines, des plans d'organisation de l'Année APEC 2023, du potentiel et des perspectives du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité.

Elle a exprimé son souhait que les deux parties continuent à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale, à renforcer les échanges sur le travail, l'environnement, le commerce numérique, l'agriculture et la propriété intellectuelle, etc. -VNA