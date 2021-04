Photo : VNA



Yen Bai (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), président de la Commission des finances et du budget de l'AN, membre du Conseil électoral national Nguyen Duc Hai a eu le 15 avril une séance de travail pour inspecter la préparation des élections législatives et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2021-2026 dans la province de Yen Bai (Nord).Il a suggéré que dans les temps à venir, la localité devrait continuer à être proactive en matière de communication, en particulier pour les régions lointaines, reculées, peuplées des minorités ethniques ; promouvoir l'application des technologies de l'information aux travaux électoraux ; attacher de l’importance à la formation des fonctionnaires chargés des travaux électoraux; renforcer la supervision…Le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire provincial, président du Comité électoral provincial de Yen Bai , Tran Huy Tuan, a annoncé qu'au 12 avril, Yen Bai avait organisé 1.306 réunions pour recueillir les opinions des électeurs sur le lieu de résidence des candidats. La province compte près de 600.000 électeurs.La province a achevé la 3e conférence consultative pour finaliser la liste de huit candidats qualifiés pour les postes de députés et celle de 97 candidats qualifiés pour les postes de membres des conseils populaires de Yen Bai pour le mandat 2021-2026. -VNA