Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai à l'ambassade du Vietnam en République de Corée. Photo : VNA



Séoul (VNA) - A l'invitation de l'Assemblée nationale sud-coréenne, une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai, effectue une visite officielle en République de Corée du 18 au 25 mars.

Il s'agit de la première délégation vietnamienne de haut niveau à se rendre officiellement en République de Corée depuis que les deux pays reclassent leurs relations au niveau du partenariat stratégique intégral. Cette visite contribue à approfondir davantage les relations de coopération entre le Vietnam et la République de Corée ; à maintenir l'échange de délégations de haut niveau ; à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération entre les deux Assemblées nationales sur les aspects bilatéraux et multilatéraux.

La partie vietnamienne va échanger avec celle de République de Corée en vue de modifications de certaines lois comme La loi foncière, la Loi sur les transactions électroniques, la Loi sur la protection des droits des consommateurs, la Loi sur les prix, la Loi sur les enchères, la Loi sur les coopératives et aussi l’édification de l'e-Assemblée nationale.

Dans le cadre de sa visite, le 19 mars, la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est rendue à l'ambassade du Vietnam et a rencontré son personnel et des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai et le personnel de l'ambassade du Vietnam en République de Corée. Photo : VNA

Nguyen Duc Hai a affirmé que le Parti et l'État prêtaient toujours attention et considéraient la communauté vietnamienne d'outre-mer comme une partie intégrante, un facteur important contribuant au développement des relations d’amitié entre le Vietnam et d’autres pays.



Il a souligné les bonnes relations entre le Vietnam et la République de Corée. Le pays reste l'un des les principaux partenaires économiques du Vietnam. Environ 200.000 ressortissants de l’un pays vivent, étudient et travaillent dans l'autre, dont environ 80.000 familles multiculturelles vietnamiennes et sud-coréennes.

Le dirigeant vietnamien a déclaré que la communauté vietnamienne en République de Corée était une communauté jeune s'intégrant bien et contribuant au développement de la société sud-coréenne. Il a espéré que la communauté vietnamienne, en particulier les intellectuels et les étudiants, acquerrait des connaissances et des modèles de gestion et de production avancées de la République de Corée pour contribuer au développement du pays. -VNA