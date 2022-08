Shigetoshi Aoyama, vice-président de JETRO. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Shigetoshi Aoyama, vice-président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), a affirmé que la confiance des investisseurs japonais envers le Vietnam continuait d'augmenter malgré les impacts du COVID-19.



Présent au Forum sur le commerce et l’investissement Vietnam-Japon, le 24 août à Tokyo, Shigetoshi Aoyama a expliqué que l’augmentation continue de la confiance des investisseurs japonais envers le Vietnam était due à sa politique de libre-échange, à ses efforts pour attirer des investissements et à la ferme volonté du gouvernement vietnamien d'améliorer le climat des affaires.



Selon le vice-président de JETRO, depuis avril, le nombre de demandes de consultation reçues par les bureaux de JETRO à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville est revenu au niveau d'avant la pandémie. En outre, les résultats d'une récente enquête de JETRO montrent que jusqu'à 55% des entreprises japonaises opérant au Vietnam prévoient d'étendre leurs activités dans ce pays au cours d’un à deux prochaines années.

Le Forum sur le commerce et l'investissement Vietnam-Japon a été organisé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade du Vietnam au Japon, JETRO et le Centre ASEAN-Japon (AJC). Il a réuni une centaine de représentants d'entreprises et associations des deux pays.