Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu le 27 mai des délégués participant au dialogue des jeunes leaders Australie-Vietnam 2019 (AVYLD 2019), du 26 au 30 mai à Hanoï.

Appréciant les contributions de l’AVYLD à l’intensification de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et l’Australie, notamment après le rehaussement de leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique en 2018, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souhaité voir son édition 2019, sur le thème «Au-delà de 2019: créer ensemble un avenir durable», rencontrer un grand succès.

Analysant les opportunités et défis apportés par la 4e révolution industrielle, le dirigeant vietnamien a rappelé le lancement du projet de « Développement du système de connaissances numériques du Vietnam » avant de demander aux membres de l’AVYLD de participer activement à sa mise en œuvre.

Placé sous les auspices du gouvernement australien et du Conseil Australie-ASEAN, l’AVYLD est un forum transnational à but non lucratif qui permet aux jeunes leaders vietnamiens et australiens de se rencontrer et de dynamiser leur coopération, contribuant au développement socio-économique et culturel de chaque pays.

Sa première édition fut organisée en mai 2017 à Sydney, avec la participation de 20 délégués. -VNA