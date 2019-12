Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh adresse des voeux des voeux de Noël aux dignitaires et aux catholiques de l' évêché de Xuan Loc . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - A l’occasion de Noël, samedi, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh est allé formuler ses meilleurs vœux aux dignitaires et aux catholiques de l'évêché de Xuan Loc, province de Dong Nai (Sud).

Il a rappelé des acquis du développement socio-économique du Vietnam en 2019, dont la croissance économique estimée à environ 7%, l'inflation à moins de 2,5%.

Dans le domaine de sports, la délégation vietnamienne a terminé 2e au classement des médailles par nations lors des 30es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30). En particulier, en football, les deux équipes masculine et féminine du Vietnam ont remporté deux médailles d’or. Il s’agissait des acquis impressionnants, montrant l’amélioration de la force physique et de l’intelligence des Vietnamiens, a-t-il noté.

En 2019, le Vietnam a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec une majorité absolue. Les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège du Vatican connaissent un bon développement. Les deux parties examinent pour passer du niveau de l’envoyé spécial non résident au niveau de l’envoyé spécial résidant dans chaque partie respective.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a apprécié les contributions importantes des fidèles catholiques dans ces acquis, tout en soulignant le rôle des dignitaires visant à aider les catholiques à bien "mener une bonne vie civique et religieuse".

Pour sa part, l'évêque Dinh Duc Dao a affirmé que l'évêché de Xuan Loc continuerait d’encourager des dignitaires et fidèles catholiques à valoriser grande union nationale et à contribuer au développement du pays. -VNA