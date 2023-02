Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang rencontre des Vietnamiens en Suisse. Photo: VNA

Genève (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a eu le 26 février une rencontre avec des membres de la communauté vietnamienne et du personnel des représentations du Vietnam en Suisse , après son arrivée à Genève pour participer à une séance de haut niveau de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.Lors de la rencontre, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, a parlé du soutien des Vietnamiens en Suisse aux représentations du Vietnam dans ce pays, de leurs aides aux personnes en difficulté dans leur pays natal, et de leur intégration réussie dans la société du pays d'accueil.Elle a également exprimé sa fierté des réalisations des quelque 30 spécialistes vietnamiens travaillant à des organisations internationales à Genève.Appréciant les efforts des Vietnamiens en Suisse, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a écouté leurs préoccupations et répondu à leurs questions. Il a ordonné aux organes compétents de s'attaquer à leurs problèmes.-VNA