Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang qui a reçu mardi 1er août à Hanoi le vice-président exécutif senior de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Yamada Junichi, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite) et le vice-président exécutif senior de la JICA, Yamada Junichi, à Hanoi, le 1er août. Photo: VNA

Il a hautement apprécié le soutien efficace du gouvernement et du peuple japonais à l’oeuvre du développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté au Vietnam sous forme d’APD au cours de plus de 30 dernières années, dont un prêt de plus de 60 millions de yens signé début janvier dernier.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a exprimé son plaisir de rencontrer à nouveau Yamada Junichi pour discuter de la coopération en matière d’APD entre les deux pays, plus de deux mois après son voyage au Japon pour assister à la 28e Conférence sur l’avenir de l’Asie et effectuer une visite de travail au Japon.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le gouvernement vietnamien travaille activement pour éliminer les difficultés et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des projets utilisant l’APD japonaise.

Il a chargé l’Office du gouvernement de demander aux unités concernées de rendre compte de l’état d’avancement de sept projets utilisant l’APD japonaise avant de convoquer une réunion pour convenir de solutions pour favoriser leur mise en œuvre.

Ces projets comprennent une aide de 50 milliards de yens pour le Programme d’appui budgétaire général au redressement et au développement post-Covid-19, la construction du tronçon Bên Luc-Long Thành du projet d’autoroute Nord-Sud, le projet de métro Bên Thành-Suôi Tiên, le projet de construction de l’hôpital Cho Rây 2, la construction du tronçon Nam Thang Long-Trân Hung Dao du projet de ligne ferroviaire urbaine n°2 de Hanoi, le deuxième projet d’amélioration de l’environnement aquatique de Hô Chi Minh-Ville, et le projet de réhabilitation des conduites d’assainissement sans tranchée à Hô Chi Minh-Ville.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a proposé à la partie japonaise de fournir des aides publiques au développement (APD) à certains projets ferroviaires, de transformation numérique, de transformation verte et de réponse au changement climatique au Vietnam.

Le vice-président exécutif senior de la JICA a informé le dirigeant vietnamien de l’orientation de la fourniture d’ADP de nouvelle génération au Vietnam dans les temps à venir, y compris des crédits standby en cas de crise de santé publique, de catastrophes naturelles, des prêts via des intermédiaires et le financement par fonds propres pour le secteur privé afin de mettre en œuvre des projets d’infrastructure.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a salué les contenus de la coopération en matière d’APD de nouvelle génération proposés par la JICA qui correspondent aux besoins du Vietnam, et a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement d’en discuter avec la JICA. – VNA