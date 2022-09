Le vice-Premier ministre singapourien et ministre chargé de la coordination des politiques économiques, Heng Swee Keat et sa délégation rend visite au VISP I. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le vice-Premier ministre singapourien et ministre chargé de la coordination des politiques économiques, Heng Swee Keat, s'est rendu le 14 septembre au parc industriel Vietnam-Singapour I (VSIP I) dans la province de Binh Duong (Sud).

Lors de sa rencontre avec les autorités de Binh Duong, Heng Swee Keat a déclaré apprécier le modèle de VSIP, le qualifiant d’un symbole de la coopération économique entre le Vietnam et Singapour.

Il a également salué la stratégie de développement de VSIP Group avec de nouveaux projets de parcs industriels qui sont construits sur la base de l'application d'innovations intelligentes et durables, telles que le projet de VSIP III.

VSIP est un modèle efficace de VSIP Group, joint-venture entre la compagnie générale Becamex IDC et le groupe singapourien Sembcorp (Singapour). Établi en 1996, VSIP Group a eu jusqu'à présent 11 grands projets de développement de parcs industriels dans de nombreuses villes et provinces, couvrant une superficie totale de près de 10.000 hectares. A ce jour, ces parcs industriels ont attiré 17 milliards de dollars et 860 clients de 30 pays et territoires et créent 300.000 emplois.

La zone industrielle Vietnam-Singapour III à Binh Duong. Photo: VNA



Singapour occupe le 3e rang parmi les 65 pays et territoires investissant à Binh Duong, avec 277 projets cumulant environ 5,4 milliards de dollars.

Grâce à un climat d'investissement ouvert et attrayant, ces dernières années, Binh Duong a toujours été l'une des premières localités en matière d'attraction d’investissements directs étrangers. Au cours des huit premiers mois de 2022, cette province a attiré 2,580 milliards de dollars, sous forme de fonds nouvellement enregistré et majoré, d'apport en capital et d'acquisition d'actions. -VNA