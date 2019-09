Pham Minh Chinh (droite), membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam, et le vice-Premier ministre biélorusse, Igor Lyashenko (Photo: VNA)

Hanoi, 24 septembre (VNA) - Le vice-Premier ministre biélorusse Igor Lyashenko a affirmé que le Vietnam était un partenaire de longue date et fiable de la Biélorussie, lors de sa rencontre avec le membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam (PCV) Pham Minh Chinh, à Hanoi le 24 septembre.



M. Lyashenko a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la région et a déclaré que les deux pays partageaient les mêmes points de vue sur de nombreux problèmes régionaux et internationaux.



Le Vietnam et la Biélorussie ont de nombreuses perspectives de coopération, a-t-il déclaré, ajoutant que l'amitié traditionnelle bilatérale constituait une base solide pour une collaboration renforcée dans tous les domaines à l'avenir.



Il a suggéré aux deux pays d'adopter de nouvelles approches pour promouvoir les relations économiques et commerciales, telles que le développement des coentreprises de la production et du traitement, en s'efforçant d'atteindre l'objectif de 500 millions d’USD d'échanges bilatéraux.



Le vice-Premier ministre a proposé que le Vietnam facilite la réalisation de projets tels que la coentreprise MAZ ASIA pour la production et le montage d'automobiles et celle pour la production de lait, afin de desservir efficacement les marchés des autres pays de l'ASEAN, apportant ainsi des avantages aux deux parties.



Pham Minh Chinh, qui est également secrétaire du Comité central (CC) et président de la Commission d’organisation du CC du PCV, a déclaré que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance au développement de l’amitié traditionnelle et de la bonne coopération avec la Biélorussie.



Il a ajouté que la visite actuelle du vice-Premier ministre biélorusse au Vietnam créerait un nouveau moteur pour les deux pays afin de renforcer les relations bilatérales.



Le responsable du PCV a remercié la Biélorussie pour avoir soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021 et a exprimé l'espoir que les deux pays se coordonneraient et se soutiendraient mutuellement dans les mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux.



Pham Minh Chinh a noté que le Vietnam et la Biélorussie mettaient en œuvre activement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, affirmant que les deux pays optimisaient les avantages de l'accord pour développer la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. -VNA