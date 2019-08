Hanoi, 15 août (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a salué les décisions d'investissement prises par le géant japonais du commerce, AEON, à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong.

Le vice-PM Vuong Dinh Hue (droite) et Kenji Kawahara, président et directeur général de AEON Financial Services Co., Ltd. Photo : VNA

Lors d'une réception le 15 août à Hanoi pour Kenji Kawahara, président et directeur général de AEON Financial Services Co., Ltd., Vuong Dinh Hue a déclaré que ces décisions rendaient les centres commerciaux AEON des destinations commerciales fiables pour les consommateurs vietnamiens et contribuait à la promotion des produits vietnamiens dans les chaînes de centres commerciaux du groupe à autres pays.Kenji Kawahara a déclaré que AEON considère le Vietnam comme un marché important pour ses investissements à long terme en Asie.Il a révélé qu'AEON étudie également les opportunités d'investissement sur le marché financier vietnamien.Vuong Dinh Hue a déclaré que l’intention de la société d’él argier ses investissements dans le secteur financier correspondait à sa demande légitime.Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions favorables au milieu des hommes d’affaires et encourageait les investisseurs étrangers possédant des technologies, des chaînes de production-distribution et des services globaux, tels que AEON, à effectuer des investissements à long terme dans le pays.-VNA