Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (droite) et Kim In Sik, président de Korea Rural Community Corporation (KRC). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a reçu le 12 juillet à Hanoï Kim In Sik, président de Korea Rural Community Corporation (KRC) – groupe public de développement rural de République de Corée.



KRC fournit actuellement des aides non remboursables du gouvernement sud-coréen à cinq projets de culture maraîchère et de médecine vétérinaire dans le district de Dong Anh de Hanoï ainsi que dans les provinces septentrionales de Thai Binh et Hai Duong. En outre, KRC participe à des projets de partenariat public-privé dans l’agriculture et l’aquaculture dans le district de Gia Lam de Hanoï, à un projet de restructuration agricole à Dong Thap et un autre de développement rural dans le delta du fleuve Rouge.



Selon Kim In Sik, les projets de coopération de KRC contribueront au développement rural du Vietnam et au renforcement des relations économiques entre le Vietnam et la République de Corée. Il a indiqué que KRC investirait dans l’agriculture intelligente au Vietnam avec des variétés résistantes aux maladies. Selon lui, le groupe sud-coréen souhaite également réaliser des projets d’amélioration paysagère des zones rurales en lien étroit avec le développement du tourisme.



Appréciant les expériences sud-coréennes en matière de développement rural et le rôle de KRC, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a affirmé son soutien à la coopération entre le groupe sud-coréen et les organes, entreprises vietnamiens. Il a demandé à KRC de renforcer les projets de développement de l’agriculture intelligente au Vietnam dans le contexte de changement climatique. Il l’a également invité à assister à la conférence bilan des 10 ans du programme d’édification de la Nouvelle Ruralité au Vietnam, et de partager des expériences sud-coréennes. -VNA