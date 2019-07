Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a tenu en haute estime les contributions actives de l’ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro, aux relations bilatérales ces trois dernières décennies à travers d'activités socioculturelles et artistiques et d'échanges entre les deux peuples.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (droite) et l’ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro. Photo: VNA



Le dirigeant vietnamien a reçu vendredi 26 juillet à Hanoï le diplomate japonais qui est venu au Vietnam pour participer au «Festival de musique ASEAN-Japon-Prière pour la paix » s’inscrivant dans l’initiative de la Journée ASEAN-Japon.

Il a estimé très développé le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon, et de plus en plus forte la confiance politique entre les deux pays.



Vu Duc Dam s’est déclaré convaincu que l’ambassadeur poursuivra ses activités concrètes pour resserrer les liens bilatéraux et renforcer la présentation des images du Vietnam au Japon. Il a souligné que le succès du festival de musique ASEAN - Japon contribuerait à approfondir les relations entre les deux parties.



Sugi Ryotaro a affirmé ses efforts pour développer les relations Vietnam-Japon ces 30 dernières années. Estimant que les potentiels de coopération bilatérale dans l’économie, la culture… restaient énormes, il a souhaité que les deux pays continuent d’intensifier liens bilatéraux dans l'avenir. -VNA