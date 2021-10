Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 21 octobre, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a présidé une réunion en ligne avec plusieurs ministères et Comités populaires locaux sur le plan d'accueil de touristes étrangers dans la nouvelle situation.



Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a déclaré que son ministère proposait une feuille de route pour la réouverture au tourisme international en trois phases.



La première phase (à partir de novembre 2021) – l’accuei à titre expérimental d’arrivées internationales dans le cadre de programmes de tourisme à forfait, via des vols charters et des vols commerciaux dans la ville de Phu Quoc (province de Kien Giang), à Cam Ranh (Khanh Hoa), à Quang Nam et à Da Nang. Une réouverture plus large via des vols charters et internationaux réguliers est prévue pour la 2e phase (à partir de janvier 2022). Pour la 3e phase (à partir du 2e trimestre 2022), une réouverture complète assurant la prévention et le contrôle de l’épidémie est prévue.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que la réouverture et la reprise des activités touristiques devaient être effectuées rapidement tout en garantissant les réglementations sanitaires pour assurer la sécurité.



Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de coordonner avec les organes concernés pour élaborer et publier des documents guidant l'accueil de touristes dans la première étape. Il a insisté sur la nécessité de faire connaître toutes les mesures et conditions requises aux touristes avant leur décision d’effectuer le voyage. -VNA