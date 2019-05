Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (gauche) à la Pagode de Tam Chuc. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s’est rendu ce jeudi 2 mai dans le chef-lieu de Ba Sao, district de Kim Bang, province de Ha Nam pour inspecter les préparatifs du Vesak 2019.

«C’est l’un des événements importants du Vietnam, permettant aux amis internationaux de mieux comprendre les politiques et positions du Vietnam relatives à la religion et contribuant à présenter aux amis étrangers le pays, l’homme, la culture, la vie spirituelle des Vietnamiens », a-t-il estimé, tout en demandant aux autorités locales et aux services locaux de se préparer bien à cet événement.

Il a ordonné aux ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Santé, de l’Information et de la Communication d’accomplir leur tâche confiée concernant les rituels diplomatiques, les documents au service du Vesak, la garantie de la sécurité, la garantie de la sécurité sanitaire des aliments et aussi la sensibilisation sur le Vesak.

Selon l’Eglise bouddhique du Vietnam, la province de Ha Nam a presque achevé ses préparatifs pour cet événement qui sera célébré du 12 au 14 mai au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc.

Le Vesak 2019 va accueillir environ 1.650 délégués internationaux de 106 pays et territoires et de l’ONU, et 1.500 délégués vietnamiens, dont des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, outre 15.000-20.000 bouddhistes, fidèles et habitants. Selon les prévisions, environ 400 exposés des intervenants étrangers et une centaine des Vietnamiens seront présentés.



Selon le Comité populaire de la province de Ha Nam, les travaux ont été achevés pour les sites comme la pagode Ngoc, le sanctuaire Tam The, la maison commune Tam Chuc, le temple Mau, le parking ainsi que les voies de communication autour du lac de Tam Chuc. Un plan de sécurité a été également élaboré. -VNA