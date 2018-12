Séoul (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a rencontré le chef du Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF), le président de l’Association d’amitié République de Corée -Vietnam et les dirigeants de plusieurs grandes entreprises sud-coréennes, mardi 4 décembre à Séoul.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et le dirigeant de l’EDCF, Kim Tae-soo, le 4 décembre à Séoul. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a affirmé à Kim Tae-soo, responsable de l’EDCF que la République de Corée est un partenaire de premier plan du Vietnam, soulignant que la République de Corée est le plus grand investisseur et le deuxième plus important fournisseur d’aide publique au développement (APD) du Vietnam.

Il a hautement apprécié le rôle joué par l’EDCF dans la coopération avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les projets d’APD, en particulier dans le développement des infrastructures, en apportant des résultats concrets et en contribuant à la croissance socio-économique du pays.

Il a demandé à l’EDCF de continuer à travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre le fonds d’assistance, d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, sur la période 2016-2020.

Kim Tae-soo a pour sa part déclaré que le fonds encouragerait l’octroi de prêts préférentiels aux entreprises vietnamiennes et sud-coréennes afin de mener à bien des projets de partenariat public-privé au Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le président de l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam, Choi Young-joo, le vice-Premier ministre a salué les contributions de l’organisation à l’amitié et à la coopération entre les deux pays, ainsi que son partenariat efficace avec l’Association d’amitié Vietnam-République de Corée.

Il a exhorté Choi Young-joo, qui est également un entrepreneur réussi au Vietnam, à encourager les entreprises sud-coréennes à rechercher des opportunités d’investissement dans l’agriculture et des domaines forts du Vietnam.

En visite du 2 au 6 décembre en République de Corée, Trinh Dinh Dung a également proposé que l’association continue à soutenir la communauté vietnamienne en République de Corée, et en particulier les épouses vietnamiennes.

Lors de la réception accordée aux dirigeants de Hyundai Motor, Lotte, CJ et Hyosung, le vice-Premier ministre a déclaré que le gouvernement vietnamien améliorerait davantage l’environnement des affaires et créerait des conditions optimales pour les investisseurs étrangers, y compris ceux de la République de Corée.

Trinh Dinh Dung a exprimé son espoir que les entreprises sud-coréennes accroîtront leurs investissements dans les domaines dans lesquels le Vietnam a besoin et la République de Corée est performante, équilibrant ainsi les relations commerciales.

Les entreprises sud-coréennes ont salué les efforts du gouvernement vietnamien pour améliorer l’environnement des affaires et se sont engagées à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les domaines du développement des infrastructures, de la logistique, de la fabrication, de l’automobile, de l’agroalimentaire et des biotechnologies. –VNA