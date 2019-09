NLe vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung à la séance plénière du cinquième Forum économique oriental (Photo: VNA)

Moscou, 5 septembre (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a assisté à la séance plénière du cinquième Forum économique oriental, présidé par le président russe Vladimir Poutine, à Vladivostok le 5 septembre.



S'exprimant lors de l'événement, M. Poutine a souhaité la bienvenue aux délégués du forum, soulignant que leur présence témoignait d'un intérêt profond pour le renforcement des liens économiques et commerciaux avec la Russie. En tant que puissance eurasienne, la Russie est attentive au développement dynamique de la région Asie-Pacifique et est prête à participer aux dialogues bilatéraux et à la coopération multilatérale dans des forums tels que l'Union économique eurasienne (UEE), l'Organisation de coopération de Shanghai (SOC) et le Forum de coopération économique en Asie-Pacifique (APEC).



À cette occasion, Trinh Dinh Dung a organisé une réception en l'honneur du commissaire présidentiel pour les droits des entrepreneurs, B. Titov.



Titov a déclaré que la Russie avait pris des mesures pour protéger les droits des entreprises, notamment en allégeant la pression administrative et en simplifiant les procédures pénales impliquant des entreprises, et souhaitait coopérer avec le Vietnam pour partager son expérience.



M. Dung a affirmé que la coopération dans ce domaine renforcerait les liens entre les entreprises des deux pays et améliorerait l'efficacité de la collaboration dans le cadre de projets communs.



Dans le cadre du cinquième Forum économique oriental, Trinh Dinh Dung a reçu le même jour le gouverneur de la province de Primorie, Oleg Kozhemiako.



Le vice-Premier ministre vietnamien a proposé que le Vietnam et la région extrême-orientale de la Russie collaborent étroitement dans les domaines du commerce, du tourisme et de la formation. Il a déclaré que le Vietnam avait besoin de produits potentiels de Primorie tels que les minéraux, le bois, les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, et restait prêt à exporter des produits aquatiques et des biens de consommation dans la province.



Il a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait toujours le partenariat entre les localités vietnamiennes et russes et a suggéré aux deux parties de poursuivre leurs recherches sur des projets spécifiques.



M. Dung a remercié les autorités de la province de Primorie et le gouverneur lui-même pour avoir créé des conditions favorables pour les communautés vietnamiennes de la localité et pour avoir soutenu la construction du monument du président Ho Chi Minh à Vladivostok, achevée en juillet 2019.



M. Kozhemiako a, pour sa part, affirmé que les autorités et la population de Primorie feraient de leur mieux pour renforcer les relations bilatérales.



Rencontrant le vice-Premier ministre russe et envoyé du président dans la région d'Extrême-Orient, Yuri Troutnev, Trinh Dinh Dung a demandé aux autorités russes de créer des conditions favorables pour les citoyens vietnamiens dans les procédures d'immigration, ainsi que pour les membres d'équipage vietnamiens travaillant sur des navires étrangers arrivant en Russie.



Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre l’Extrême-Orient russe et le Vietnam dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme, de la main-d’œuvre, de l’éducation et de la formation, ainsi que de la science et de la technologie.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a déclaré que les entreprises vietnamiennes souhaitaient faire des affaires en Extrême-Orient, en particulier dans les secteurs minier et agricole, l'élevage de vaches laitières et la transformation du lait.



M. Trutnev a déclaré que les autorités d'Extrême-Orient enverraient bientôt une délégation au Vietnam pour explorer les opportunités commerciales avec les localités et les partenaires. -VNA