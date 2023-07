Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (gauche) et le président israélien Isaac Herzog. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Israël, le 25 juillet, le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang a eu une entrevue avec le président d'Israël, Isaac Herzog.Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la consolidation et au développement de la bonne amitié et de la coopération avec Israël et s'est réjoui de l'évolution positive des relations de coopération entre les deux pays ces dernières années.Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux pays renforcent les échanges de délégations de haut niveau. Il a, à cette occasion, transmis les salutations et l'invitation du président Vo Van Thuong au président israélien Isaac Herzog pour effectuer une visite au Vietnam. Le président Isaac Herzog l’a accepté avec joie et a exprimé son souhait de suivre les traces de l'ancien président Shimon Peres pour visiter le Vietnam dans un proche avenir.Tran Luu Quang a affirmé que le Vietnam encourageait et créait des conditions favorables pour que les entreprises israéliennes renforcent leur coopération avec le Vietnam, en particulier dans les domaines tels que les sciences et technologies, l'innovation, le start-up, l’emploi...Le président israélien Isaac Herzog a exprimé son respect pour l'histoire, le pays et le peuple du Vietnam et a apprécié son rôle et sa position ainsi que son développement socio-économique remarquable durant ces dernières années. Il a salué la visite du vice-Premier ministre Tran Luu Quang, soulignant que celle-ci ouvrirait une bonne occasion de promouvoir fortement la coopération multiforme entre les deux pays.Les deux parties ont convenu d'un certain nombre de mesures spécifiques pour améliorer encore l'efficacité de la coopération bilatérale telles que la mise en œuvre active de l'Accord de libre-échange qui sera signé lors de cette visite, l'augmentation du commerce bilatéral, la promotion de la coopération en matière d'investissement et de tourisme, l'ouverture prochaine de vols directs, la création de conditions favorables à la délivrance de visas aux citoyens des deux pays afin de promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération économique. - VNA