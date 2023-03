Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu mercredi 8 mars à Hanoi une délégation d’échange économique de Kyushu (Japon) conduite par son président d’honneur Aso Yutaka.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite) et la délégation d’échange économique de Kyushu (Japon). Photo : VNA



Saluant l’inauguration du Centre de promotion de Kyushu à Hanoi, le dirigeant vietnamien a affirmé que ce serait une passerelle efficace pour la coopération entre la région japonaise de Kyushu et le Vietnam.

Trân Luu Quang a également exprimé son souhait de recevoir le soutien d’experts japonais dans le transfert des technologies de prétraitement et de transformation des produits agricoles pour qu’ils se conforment aux normes requises sur le marché japonais.

En outre, la coopération entre les deux pays dans la formation des aides-soignantes se développe de manière positive, grâce à laquelle le Vietnam peut recevoir de nouvelles technologies de la médecine japonaise.

Il a émis son souhait que la délégation d’échange de promotion économique de Kyushu et le président d’honneur Aso Yutaka encouragent la coopération entre les localités en tous domaines et partagent les expériences dans les domaines d’intérêt commun.

Pour sa part, Aso Yukata a affirmé contribuer davantage aux relations de coopération de plus en plus florissantes entre le Japon et le Vietnam, et se concentrer sur les domaines correspondant aux avantages du Vietnam et aux besoins du Japon. –VNA