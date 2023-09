Lâm Dông (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a identifié 20 septembre à Dà Lat, dans la province de Lâm Dông trois tâches principales pour le développement des Hauts Plateaux du Centre, demandant aux cinq provinces de la région de prioritiser ces tâches.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, président du Conseil de coordination des Hauts Plateaux du Centre, lors de la conférence. Photo : VNA



S’adressant à la première conférence de coordination des Hauts Plateaux du Centre, le dirigeant a indiqué que ces tâches consistent à achever les infrastructures de transport, à améliorer la connectivité intra-régionale et à établir la connectivité avec les régions et localités adjacentes.



Les localités de la région devraient concevoir des mécanismes pour se coordonner entre elles en matière d’attraction et de promotion des investissements, en suivant le principe de donner la priorité aux intérêts communs de la région, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une autre tâche importante consiste à définir une stratégie de développement des chaînes de production agricole pour optimiser les avantages régionaux.



Lors de la conférence, le ministère du Plan et de l’Investissement a proposé certains mécanismes et politiques spéciaux liés au développement des infrastructures, notamment dans les transports ; l’économie basée sur la sylviculture ; la protection de l’environnement ; et l’agriculture, le tourisme et le développement des ressources humaines dans la région.

Vue de la première conférence de coordination des Hauts Plateaux du Centre, à Dà Lat, le 20 septembre. Photo : VNA

Cinq provinces des Hauts Plateaux du Centre – Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông et Lâm Dông – ont également proposé des mécanismes de construction d’infrastructures de transport pour améliorer la connectivité régionale, contribuant ainsi à stimuler le développement économique, en particulier le tourisme vert et l’agriculture circulaire.

Le Conseil de coordination des Hauts Plateaux du Centre a été créé par la décision n°827/QD-TTg du 11 juillet 2023 du Premier ministre Pham Minh Chinh, avec à sa tête le vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

Il s’agit d’un organisme intersectoriel qui aide le Premier ministre à étudier, diriger, coordonner et traiter des questions importantes et intersectorielles sur la connectivité régionale et le développement durable.

Les Hauts Plateaux du Centre revêtent une importance stratégique en termes de politique, d’économie, de culture, d’affaires sociales, de défense nationale et de sécurité. L’an dernier, le produit intérieur brut régional par habitant de la région était 11 fois supérieur à celui de 2002, mais son développement économique n’a pas été à la hauteur de son potentiel et de ses avantages. – VNA