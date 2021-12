Photo : VNA

Thua Thien-Huê (VNA) - Pham Binh Minh, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre permanent et des dirigeants des provinces de Thua Thien-Huê et de Quang Tri (Centre), sont allés formuler le 22 décembre leurs meilleurs vœux à l'archevêché de Huê, à la paroisse de Phu Cam, et aux catholiques dans la ville de Huê.

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a adressé ses vœux de joyeux Noël et de bonheur à l'archevêque, Giuse Nguyen Chi Linh, également président du Conseil épiscopal du Vietnam, aux dignitaires et aux catholiques de Thua Thien-Huê.

Selon Pham Binh Minh, les catholiques ont activement participé à de nombreux événements politiques organisés en 2021. Il y a un prêtre élu député de la 15e Assemblée nationale et de nombreux prêtres et religieux élus aux Conseils populaires à tous les niveaux, contribuant à l'édification et au perfectionnement du système politique et au développement socio-économique du pays.

En particulier, face aux évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, le président du Conseil épiscopal du Vietnam, Giuse Nguyen Chi Linh, également archevêque de Huê a appelé les fidèles catholiques dans et hors du pays à se joindre aux activités de contrôle de la pandémie.

A cette occasion, le vice-Premier ministre a souhaité que l'archevêché, le Conseil épiscopal du Vietnam et les catholiques continuent de promouvoir leur solidarité pour contribuer au développement national.

L'archevêque Giuse Nguyen Chi Linh a remercié le Parti et l'État et des dirigeants des provinces de Thua Thien-Huê et de Quang Tri pour leur intérêt en faveur des catholiques. Il a promis de continuer à les encourager à prendre part au processus de développement du pays.

Durant son séjour à Thua Thien-Huê, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh s'est également rendu dans la paroisse de Phu Cam et la famille d'un catholique exemplaire à Huê. -VNA