Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, s’est félicité des liens grandissants Vietnam-Laos lors d’une interview accordée aux médias le 14 décembre à l’occasion de la visite officielle du 16 au 19 décembre au Laos du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, reçoit le vice-ministre laotien des Affaires étrangères, Khamphau Ernthavan. Source : VNA

Au cours de la visite, le vice-Premier ministre assistera à la 4e réunion des ministres des Affaires étrangères sur la Coopération Mékong-Lancang (MLC), se rendra officiellement au Laos et coprésidera la 5e consultation politique au niveau ministériel entre les deux pays.L’ambassadeur Nguyên Ba Hung a déclaré que par le biais de visites et d’échanges de haut niveau, les dirigeants des deux Partis et des deux États ont conclu des accords importants et stratégiques pour définir les orientations des relations bilatérales à long terme, alors qu’une coopération amicale entre les ministères, les départements et les agences aux niveaux local et central a apporté des résultats positifs.Une attention accrue a été accordée à la sensibilisation du public, en particulier des jeunes générations, à l’importance des relations bilatérales. Les deux parties ont achevé et propagé le document «Histoire du Vietnam - Relation spéciale entre le Vietnam et le Laos, 1930-2007», et ont organisé des centaines d’événements, en particulier pendant l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2017, et non seulement dans chaque pays mais aussi dans les organes de représentation vietnamiens et laotiens à l’étranger, contribuant à divulguer leurs liens privilégiés, purs et fidèles auprès des amis internationaux.Sur le plan économique, le Vietnam reste l’un des plus gros investisseurs et principaux partenaires commerciaux du Laos. De nombreuses entreprises vietnamiennes ont construit des installations de bien-être telles que des écoles, des hôpitaux et des routes pour réduire la pauvreté et améliorer le niveau intellectuel au Laos. La connectivité entre les deux économies, notamment dans les infrastructures et les transports, a été renforcée.Nguyên Ba Hung a exprimé sa conviction que le Laos deviendra un important hub de transit en Asie du Sud-Est grâce à sa coopération avec le Vietnam et les pays de la région.Dans le domaine de l’éducation, les deux pays ont lancé le projet visant à améliorer la qualité et l’efficacité de la coordination entre le Vietnam et le Laos en matière d’éducation et de développement des ressources humaines pour la période 2011-2020. Chaque année, le Vietnam offre 1.000 cours de formation à court et à long termes au Laos. Plus de 14.600 étudiants laotiens étudient au Vietnam, tandis que des centaines d’étudiants vietnamiens poursuivent leurs études au Laos.Les relations bilatérales dans la défense et la sécurité nationale ont été renforcés avec l’achèvement d’un projet de densification et de modernisation des bornes frontalières entre le Vietnam et le Laos, la signature d’un accord sur les règles de gestion des frontières et des portes frontalières entre le Vietnam et le Laos et un protocole sur la frontière entre le Vietnam et le Laos et des bornes frontalières.Parallèlement au cadre de coopération bilatérale, la solidarité fraternelle a été reflétée dans les forums régionaux et mondiaux tels que l’ONU, l’ASEAN et la coopération sous-régionale, contribuant à améliorer le prestige et la stature de chaque pays dans la région et le monde.Selon le diplomate, les deux nations accorderont la priorité à la promotion de l’amitié traditionnelle, de la solidarité et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, en considérant les relations entre les deux parties comme cruciales et le renforcement des liens politiques et de la confiance mutuelle comme un pilier des relations bilatérales.A propos de l’importance de la présence du vice-Premier ministre Pham Binh Minh à la 4e réunion des ministres des Affaires étrangères sur la MLC du 16 au 17 décembre, avec la participation de six pays riverains – le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et la Chine – l’ambassadeur Nguyên Ba Hung a déclaré que cela témoigne de l’estime du Vietnam pour le mécanisme de la MLC, et affirme le rôle du Vietnam dans la coopération sous-régionale du Mékong et la promotion par le pays de contenus correspondant à ses intérêts.Sur l’invitation du ministre laotien des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh se rendra en visite officielle au Laos et coprésidera la 5e consultation politique au niveau ministériel, qui se tiendra du 18 au 19 décembre. Cela donnera aux deux parties l’occasion d’examiner les relations entre les deux ministères des Affaires étrangères au cours des dernières années, de définir les orientations des relations bilatérales en 2019 et de partager leurs expériences en matière de relations extérieures, a-t-il déclaré. – VNA