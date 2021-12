Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a rencontré le 7 décembre à Hanoï le vice-président de l'Assemblée nationale lao Sommad Pholsena, à l'occasion de la visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane.

Il a félicité de grandes réalisations importantes historiques que le Parti, l'État et le peuple du Laos ont accomplies au cours des 46 dernières années, en particulier après 35 ans de mise en œuvre du processus de Renouveau. Il a souligné que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens attachaient toujours une grande importance à la consolidation et au renforcement de l'amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale avec le Laos.



Sommad Pholsena a exprimé sa gratitude au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam, malgré de nombreuses difficultés, pour avoir toujours soutenu et aidé le Laos, ce contribuant pour une importante au développement socio-économique du Laos. En particulier, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont construit un nouveau bâtiment de l’Assemblée nationale en faveur du Parti, de l’organe législatif et du gouvernement lao, au début du mois d'août.

Le dirigeant lao a souhaité que le Vietnam continue à coopérer et à soutenir l’opération du bâtiment et a proposé de récompenser les collectifs et les particuliers ayant apporté de nombreuses contributions à la construction de cet ouvrage.

Le Van Thanh a estimé que le projet avait une signification très importante dans la coopération des deux pays, était un symbole des relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos. Le Vietnam continuera à soutenir la partie lao dans le fonctionnement du bâtiment de l'Assemblée nationale lao. - VNA