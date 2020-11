Vientiane, 2 novembre (VNA) - Le vice-Premier ministre lao et président de la commission de coopération Laos - Vietnam Sonexay Siphandone a inspecté la construction de la Maison de l’Assemblée nationale du Laos à Vientiane le 2 novembre.

Le vice-Premier ministre lao et président de la commission de coopération Laos - Vietnam Sonexay Siphandone a inspecté la construction de la Maison de l’Assemblée nationale du Laos à Vientiane. Photo : VNA

La Maison est un cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour leurs homologues laotiens.Informant le dirigeant laotien du progrès du projet, le vice-commandant du 11e corps de troupes vietnam ien, le colonel Nguyen Chien, a déclaré qu'après 845 jours de construction, la Maison avait été pratiquement achevé avec 70% de la peinture murale et 85% de l'approvisionnement en eau et électricité.Sonexay Siphandone a félicité le personnel du du 11e corps de troupes vietnamien pour son sens élevé de la responsabilité du travail malgré la pandémie de COVID-19.Il a exprimé sa conviction que le bâtiment mériterait d'être un symbole d'amitié bilatérale et s'est engagé à demander au gouvernement et aux organes lao de traiter prochainement les suggestions de l'entrepreneur pour achever les travaux comme prévu.Construite sur la place That Luang, la Maison de l’AN coûte plus de 100 millions de dollars, avec cinq étages et un sous-sol pouvant accueillir de 800 à 1.000 personnes.- VNA