Le vice-ministre de la Défense Nguyen Chi Vinh (droite) et Michael Greens, directeur de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID) au Vietnam. Photo : VNA





Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense, également chef de la permanence du Comité national de direction du traitement des conséquences des bombes, mines et substances chimiques toxiques laissées par la guerre (Comité de direction 701), a eu le 18 juillet à Hanoï une séance de travail avec Michael Greens, directeur de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID) au Vietnam.



Les deux parties ont constaté que leur coopération lors de ces derniers temps avait abouti à des résultats positifs, dont un colloque qui, organisé le 26 mars dernier à Washington, avait permis de présenter les fruits de la collaboration vietnamo-américaine dans le traitement des conséquences de la guerre, ainsi que de tirer des leçons pour les phases prochaines.



Les deux parties ont également rappelé leur préparation pour la première phase du projet de décontamination de la dioxine à l’aéroport de Bien Hoa, et les progrès en termes d’assistances aux personnes handicapées dans les localités vietnamiennes contaminées à l’agent orange.



S’agissant des orientations futures, le général Nguyen Chi Vinh a demandé à l’USAID de collaborer activement avec l’Armée de l’air et de défense anti-aérienne qui est maître d’ouvrage du projet de décontamination de la dioxine à l’aéroport de Bien Hoa, en vue de parachever rapidement les dossiers nécessaires à son approbation. Il est également important de sélectionner les technologies, de définir des mesures de sécurité, de faire des études pour élaborer un plan directeur...



Concernant l’assistance des personnes handicapées vietnamiennes dans les localités contaminées à l’agent orange, le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a appelé l’USAID, le Bureau 701, le Centre national d’action pour le traitement des conséquences des substances chimiques toxiques et l’environnement (NACCET), à intensifier leur coopération afin de signer un accord sur des aides non remboursables.



Le général vietnamien a par ailleurs déclaré souhaiter que l’USAID continue de travailler avec le Vietnam pour organiser des colloques internationaux durant le mandat où le pays sera membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (2020-2021).



Le directeur de l’USAID au Vietnam a remercié la partie vietnamienne pour son soutien au projet de décontamination de la dioxine à l’aéroport de Bien Hoa. Selon lui, les deux parties devraient continuer de coopérer étroitement dans le traitement des conséquences des bombes, mines et produits chimiques laissés par la guerre, dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées vietnamiennes..., contribuant à l’approfondissement du partenariat intégral entre les deux nations. -VNA