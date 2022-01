Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud conduite par l'ambassadeur Hoang Van Loi a effectué une visite de travail dans la région de Route des Jardins et la ville de George.

La porte-parole du ministère des AE, Le Thi Thu Hang, a commenté et soulevé le 20 janvier un certain nombre de points de vue liés aux informations de presse et à l'opinion publique.