Hanoi (VNA) – Une exposition mettant en évidence les effets de l’agent orange sur l’homme par le vétéran et peintre américain David Thomas et 21 artistes vietnamiens a ouvert ses portes lundi 24 avril au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoi.

David Thomas présente ses images visuelles de sa bataille contre la maladie de Parkinson qu’il croyait être causée par son exposition à l’agent orange pendant la guerre du Vietnam.Il a utilisé l’impression numérique pour combiner des radiographies de son cerveau avec des motifs abstraits pour refléter les dangers du produit chimique toxique, exprimant ainsi son opposition à la guerre.Pendant ce temps, les artistes vietnamiens ont apporté à l’exposition leurs nouvelles œuvres, partageant les mêmes thèmes de la beauté de l’art, la connexion des émotions et de l’esthétique, l’accompagnement dans la vie et la vision générale de l’avenir.Le public peut profiter des peintures, graphismes et sculptures de différents styles par les artistes Bui Hai Son, Dào Châu Hai, Lê Huy Tiêp, Lê Kinh Tài, Lê Lang Luong, Nguyên Thê Son, Pham Huy Thông, Phan Câm Thuong, Vu Bach Liên , Vu Kim Thu.Ils sont des artistes contemporains établis qui ont participé à des programmes de résidences à destination d’artistes aux États-Unis et au Vietnam par le biais de l’association à but non lucratif Indochina Arts Partnership (IAP) fondée en 1988 par David Thomas.

Le vétéran et peintre américain David Thomas. Photo gracieusetée de David Thomas

Les œuvres de David Thomas sont des messages forts condamnant la guerre et ce produit chimique toxique, reflétant aussi l’énergie et la créativité de l’artiste. En résonance avec les œuvres d’artistes vietnamiens, l’exposition qui durera jusqu’au 29 avril, rappelle la force de guérison des arts.Bien qu’elle ait cessé ses activités en 2019, pendant plus de 30 ans, l’IAP a créé et géré des dizaines de grands et petits programmes d’échanges artistiques, amenant des artistes et des intellectuels vietnamiens à visiter et à travailler aux États-Unis et de leurs confrères américains au Vietnam.Qualifiant l’IAP d’un pont culturel et artistique et diplomatique populaire entre le Vietnam et les États-Unis, le peintre Lê Huy Tiêp a déclaré que ces programmes ne sont pas uniquement à vocation artistique mais sont des activités visant à guérir et à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays qui ont un passé commun douloureux. – VNA