Les rues de Valenzuela, aux Philippines, sont inondées après le typhon Doksuri le 28 juillet. (Photo : Xinhua/VNA)

Hanoï, 1er août (VNA) - Le Conseil national philippin de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC) a annoncé le 31 juillet que le nombre de morts dues aux inondations et aux glissements de terrain provoqués par le typhon Doksuri était passé à 25, et qu'au moins 20 autres personnes sont toujours portées disparues.De nombreuses régions du pays sont encore sous l'eau alors que de fortes pluies continuent de pleuvoir même après que Doksuri s'est éloigné des Philippines la semaine dernière.Doksuri a touché près de 2,4 millions de personnes dans ce pays d'Asie du Sud-Est, avec plus de 50.000 personnes déplacées toujours dans des abris temporaires. Le typhon a également endommagé des maisons, des cultures, des routes et des ponts.Pendant ce temps, le typhon Khanun, le sixième cyclone à frapper les Philippines cette année, continue de s'intensifier le 31 juillet, renforçant les pluies de mousson du sud-ouest à travers le pays, notamment la région métropolitaine de Manille.Situées dans la ceinture de feu du Pacifique et dans la ceinture des typhons du Pacifique, les Philippines sont l'un des pays les plus exposés aux catastrophes au monde. En moyenne, il est frappé par 20 typhons par an, dont beaucoup sont puissants et très destructeurs.- VNA