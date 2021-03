Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale du Vietnam devrait examiner les questions du travail du personnel lié aux postes clés de l’appareil d’État au cours de la deuxième semaine de travail de sa 11e session.

Vue d’une séance plénière de la 11e session de la 14e Assemblée nationale à Hanoi. Photo : VNA

Le 29 mars et le lendemain matin, les députés discuteront des rapports sur les performances en 2016-2021 du président de la République, du gouvernement, de la Cour suprême populaire et du Parquet populaire suprême.



Cette séance plénière sera retransmise en direct à la télévision et à la radio.

L’Assemblée nationale devra mener des procédures pour libérer de leur charge la présidente de l’Assemblée nationale, le président du Conseil électoral national, certains vice-présidents de l’Assemblée nationale, le Premier ministre et le président de la République.

Après cela, elle élira un nouveau président de l’Assemblée nationale, un nouveau président du Conseil électoral national, ainsi que de certains nouveaux vice-présidents de l’Assemblée nationale.

Au cours de la semaine, les députés examineront également le rapport sur les performances de l’Audit d’Etat au cours du mandat 2016-2021, le nombre de députés à plein temps du Conseil populaire de Hanoi pour 2021-2026 et la candidature au poste de président de la République.

La 11e session, ouverte à Hanoi le 24 mars, est la dernière de la 14e législature. – VNA