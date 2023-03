Le train, meilleur moyen de découvrir le Vietnam, selon un écrivain. Photo: VNExpress

Hanoï (VNA) - Après un voyage récent au Vietnam, l'écrivain britannique Andrew Eames a partagé début mars sur The Independent que "prendre le train Thông Nhât (Réunification), encore appelée voie Nord-Sud, est le moyen le plus attrayant de traverser le Vietnam".

Au départ de Ho Chi Minh-Ville, au lieu d’aller directement à Hanoï pour un trajet de 1.700 km en 34 heures, Andrew a acheté un billet aller-retour pour visiter d'autres destinations touristiques célèbres telles que Nha Trang, Da Nang et Hue. Grâce au train Thông Nhât, les visiteurs ont de nombreux choix d'arrêt.



Andrew a pris le train SE2, choisit une cabine climatisée de 6 lits, départ de nuit. "Les cabines étaient propres et bien rangées", a-t-il confié.



De Nha Trang à Da Nang, il a également pris le train de nuit. S'arrêtant à Hoi An, il s'est promené dans le vieux quartier et a admiré la rivière éclairée par des lampions. Il a ensuite rejoint Hue en train, où il a loué un vélo pour découvrir les berges de la rivière Hương (Parfums), visiter les tombeaux des empereurs de la dynastie des Nguyen.



Une autre raison qui a poussé Andrew à choisir le train Thông Nhât est le prix du billet bon marché. Cela lui a permis d'économiser de l'argent sur ses nuits d'hôtels et d’admirer le lever du soleil en train. -VOV/VNA