Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), en janvier 2023, le trafic des aéroports du pays a été de 9,8 millions de passagers, soit une augmentation de 13,8% par rapport à décembre 2022, dont 2,3 millions de visiteurs internationaux (+10%) et 7,5 millions de visiteurs nationaux (+15%).

Les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté 4,85 millions de passagers (+13,4%), dont 1,1 million de passagers internationaux (+8,5%) et 3,75 millions de passagers nationaux (+15%).

Concernant les marchandises, le nombre des marchandises manutentionnées via les aéroports au premier mois de 2023 a atteint 112.000 tonnes, en hausse de 11,6% par rapport à décembre 2022. En particulier, les marchandises internationales manutentionnées ont atteint 83.000 tonnes, en hausse de 10% et les marchandises nationales, 29.000 tonnes, en hausse de 16,6% par rapport à décembre 2022.

Particulièrement au cours des vacances du Nouvel An lunaire 2023, les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté plus de 967.000 passagers et 1.550 tonnes de fret, soit une augmentation de 60,7% respectivement en passagers et de 28,4% en fret par rapport à la même période de l'an dernier.

Dans les deux plus grands aéroports du pays, Noi Bai et Tan Son Nhat, le nombre de passagers nationaux et internationaux a fortement augmenté grâce au retour des personnes au pays pour célébrer le Têt.-VNA