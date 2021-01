Hô Chi Minh Ville (VNA) – Le premier concours Miss Golf Vietnam a officiellement été lancé jeudi 7 janvier, à Hô Chi Minh Ville, destiné à élire une belle femme aux hautes compétences en golf afin de contribuer à la promotion de ce sport à travers le tourisme. Le total des prix s’élève à 7,5 milliards de dôngs.

Miss Ngoc Hân sera toujours au plus près des candidates. Photo : CVN

Lê Hùng Nam, secrétaire général de l'Association de golf du Vietnam, sera l’expert de ce concours. L'actrice et chanteuse Minh Hang et Miss Ngoc Hân accompagneront et guideront directement les candidates pour améliorer leurs critères de beauté, leurs formes et leurs compétences.

Le concours "Miss golf Vietnam 2021" sera décliné sous forme d’émission de téléréalité de huit épisodes, dont deux seront diffusés en direct (la demi-finale et la finale).



Les candidates seront des citoyennes vietnamiennes vivant dans le pays ou à l'étranger, âgées de 18 à 27 ans, de bonne moralité, célibataires, diplômées du secondaire au moins. Elles devront mesurer au minimum 1,63m. Les compétences en golf pourront être variables. Elles passeront par quatre différentes sélections : sélection préliminaire, examen préliminaire, demi-finale et finale, à partir du 7 janvier.



Le comité d’organisation sélectionnera les 30 meilleures candidates pour la phase finale, prévue du 29 mai au 26 juin 2021. La grande gagnante remportera 2 milliards de dôngs.



Lê Hùng Nam, secrétaire général de l'Association de golf du Vietnam, a déclaré : "Miss golf Vietnam 2021 vise à promouvoir le golf au Vietnam, tout comme le slogan : Vietnam, une destination sûre et attractive".



Dàm Duy Long, responsable du comité d’organisation, a indiqué : "À travers différents défis, il s’agira d’identifier une reine de beauté compétente en golf, sachant bien se comporter et pouvant participer à des activités communautaires notamment au profit des régions côtières Centre. Nous espérons que la compétition apportera des connaissances et des compréhensions correctes de ce sport pour tous les Vietnamiens". – CVN/VNA