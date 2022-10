Hanoi (VNA) - Le Vietnam a remporté cette année de nombreux prix prestigieux dans le secteur du tourisme, avec plusieurs villes honorées dans diverses catégories lors des World Travel Awards 2022 pour la région Asie qui se sont tenus récemment à Hô Chi Minh-Ville.

Pont d'Or à Dà Nang, dans le Centre. Photo: VNA Pont d'Or à Dà Nang, dans le Centre. Photo: VNA



Hanoi est élue «première destination de séjour en ville de l’Asie» tandis que Dà Nang «première destination de festivals et d’événements de l’Asie».



Hô Chi Minh-Ville a remporté le prix de «première destination de voyage d’affaires de l’Asie».



Môc Châu, dans la province septentrionale de Son La, est consacré «première destination nature de l’Asie». Avec un temps froid et des paysages à couper le souffle, Môc Châu est devenu une destination populaire pour les touristes tout au long de l’année.



Le bourg de possède des collines, des vallées, des fermes laitières, des champs de fleurs de sarrasin et des jardins de thé qui attirent les visiteurs.

Plateau au climat tempéré (autour de 20°C en été), Môc Châu est réputé pour ses collines de théiers, ses fermes d’élevage bovin et sa floriculture. Photo: VNA



Les ménages ont transformé leurs maisons traditionnelles en homestays et cuisinent des plats locaux pour les touristes qui peuvent séjourner dans des maisons sur pilotis, cueillir des fruits, planter des légumes et profiter de la danse traditionnelle Xoe de l’ethnie thaï et des chansons folkloriques.



Les habitants locaux maintiennent et développent le tissage traditionnel avec des produits attrayants tels que des écharpes, des chemises en brocart, des sacs, des rideaux et des mouchoirs.



Hôi An a dépassé ses rivaux tels que Pékin, Séoul, Kyoto et New Delhi pour remporter le prix de la "première ville culturelle de l’Asie". C’est la troisième fois que Hôi An reçoit ce prix, la première fois en 2019 et la deuxième en 2021.



En juillet, Hôi An était la seule ville du Vietnam à figurer sur la liste des 25 meilleures villes du monde en 2022, selon le classement du magazine américain Travel Leisure. Le score était basé sur les expériences des lecteurs et des touristes dans les principales destinations touristiques du monde.

Les World Travel Awards ont été créés en 1993 pour reconnaître l’excellence dans l’industrie du voyage et du tourisme. Annoncés comme "l’équivalent des Oscars dans l’industrie du voyage" par le Wall Street Journal, les prix sont basés sur les votes du public et des professionnels du voyage à travers le monde.

L’an dernier, le Vietnam a remporté le titre de première destination de l’Asie aux World Travel Awards et a été honoré en tant que principale destination de tourisme durable de l’Asie, et l’Administration nationale du tourisme du Vietnam en tant que premier office du tourisme de l’Asie 2021. - VNA