Plusieurs localités dont Thua Thien-Hue (Centre) ont lancé des promotions touristiques pour faciliter la reprise du secteur. Photo : internet

Hanoï (VNA) – La pandémie de COVID-19 a fait beaucoup chancelé les secteurs économiques dont le tourisme. Pourtant, des représentants des compagnies touristiques et des gérants de ce secteur ont affirmé leur détermination de ne pas reculer devant les difficultés.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les 4 premiers mois de cette année, le pays a accueilli 3,4 millions de voyageurs étrangers. Truong Nam Thang, expert sur le marketing et les politiques touristiques du programme suisse de tourisme durable (SSTP) a estimé que cette année, le secteur touristique national pourrait subir une perte de 24 à 29 milliards de dollars à cause de la pandémie. Pour l’heure, le pays n’accueille pas encore de voyageurs étrangers et les habitants dans le pays hésitent encore à voyager.

Dans ce contexte, pour accomplir le double objectif de protéger la santé des habitants et relancer l’économie comme l'a décidé le Premier ministre, les voyages domestiques sont considérés comme une solution pour faciliter la relance de ce secteur, ont estimé des experts. Le vice-président de l’Association du tourisme du Vietnam, Vu Thê Binh a estimé que la pandémie a laissé des conséquences jamais vues jusqu’à présent, aussi "des mesures différentes par rapport aux autres difficultés de ce secteur sont nécessaires".

Après un long arrêt de fonctionnement, plusieurs destinations touristiques du Vietnam comme Phu Quoc, Quang Ninh, Hai Phong, Thanh Hoa, Da Nang et Lam Dong sont rouvertes. Des agences de voyage comme Vietravel, HanoiRedtours, Fiditour et des hôtels de luxe comme JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay projettent des plans de promotion attrayants pour réchauffer le marché. En plus, dans plusieurs localités comme Lao Cai, Quang Ninh, Son La (Nord), Quang Binh, Thua Thien-Hue, Da Nang (Centre) et Binh Duong (Sud), des entreprises et les autorités locales font activement écho au plan de relance touristique.

Le 6 mai dernier, lors d’une visioconférence de l’Association du tourisme du Vietnam pour discuter des mesures pour relancer le tourisme, des experts ont souligné le programme national de stimulation des voyages domestiques prévu d’être mis en place en mai.

Ce programme est nécessaire pour réchauffer au fur et à mesure le marché touristique. Dénommé « Les Vietnamiens voyagent au Vietnam », lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme dans le contexte de normalisation après la pandémie de COVID-19; ce programme est appliqué du 1er juin au 31 décembre. Il vise à accélérer les activités de communication, de présentation de destinations attrayantes et de produits touristiques de qualité et à des prix abordables.

Avec le dynamisme des voyagistes, les politiques d’assistance du gouvernement, des branches et secteurs, le tourisme national espère rebondir rapidement dans les semaines et mois à venir. -VNA