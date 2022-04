Hanoï, 8 avril (VNA) - La Malaisie a vu 252.730 voyageurs qui sont entrés et sortis de la Malaisie par les principaux points d'entrée sur une période de quatre jours depuis la réouverture des frontières du pays le 1er avril, a déclaré le directeur général de l'immigration, Khairul Dzaimee Daud.



La porte d'entrée à Johor a enregistré le mouvement le plus élevé impliquant des étrangers avec 160 818.



Le plus grand nombre de voyageurs provenait de Singapour (65.165), de Thaïlande (7.841), d'Indonésie (5.173), d'Inde (2.477) et du Royaume-Uni (1. 485), selon Khairul Dzaimee Daud.



Concernant la délivrance du passeport international malaisien, Khairul Dzaimee Daud a déclaré que le Département de l'immigration avait délivré 12.923 exemplaires au cours de la même période.



Le nombre devrait continuer à augmenter car de plus en plus de personnes profitent de l'ouverture de la frontière pour voyager à l'étranger, a-t-il déclaré.



Il a rappelé aux habitants et aux voyageurs internationaux de toujours respecter le protocole général de voyage établi par le ministère de la Santé, ainsi que le règlement sur l'immigration.



La Malaisie a considéré le COVID-19 comme une maladie endémique à partir du 1er avril et a ouvert sa frontière pour accélérer la reprise économique post-pandémique.- VNA

