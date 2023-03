Hanoi (VNA) – Avec la réouverture complète aux visiteurs internationaux le 15 mars 2022, le Vietnam a figuré sur la liste des premiers pays de la région et a été évalué par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) comme l’un des pays ayant la politique d’entrée dans le pays la plus ouverte au monde.

Des touristes étrangers visitent le centre-ville en cyclo-pousse, à Hanoi. Photo: VNA

Le 25 mars, l’Année nationale du tourisme 2023 s’est ouverte à NovaWorld Phan Thiêt dans la ville de Phan Thiêt, sur le thème " Binh Thuân - Convergence verte". Avec plus de 200 événements et activités, cette édition promet d’opérer des percées dans le développement du tourisme.Au cours des deux premiers mois de cette année, les arrivées internationales au Vietnam se sont établies à près de 1,9 million, soit le quart de l’objectif fixé l’an dernier, alors que le nombre de touristes nationaux s’est élevé à 20 millions."Quoique inférieur à l’objectif fixé, le bilan des deux premiers mois montre une embellie du tourisme international, en plus de l’explosion du tourisme intérieur, a plaidé le directeur général de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh.Les touristes d’Europe occidentale représentaient une proportion relativement importante, environ 15% des arrivées internationales. Ceci est le résultat d’efforts spécifiques du tourisme vietnamien, a-t-il encore indiqué.L’an dernier, le Vietnam a été nominé dans 10 catégories des prestigieux World Travel Awards pour l’Asie 2022, notamment Première destination de tourisme durable de l’Asie, Première destination patrimoniale de l’Asie, Première destination culturelle de l’Asie, Première destination naturelle de l’Asie, Première destination de voyage pour les jeunes de l’Asie et Première destination de plage de l’Asie."Je prévois d’aller avec ma famille au Vietnam ce Noël, pour visiter de belles destinations telles que la baie de Ha Long, Nha Trang et l’île de Phu Quôc", a partagé l’Allemand Frank Mair.La décision de la Chine d’inclure le Vietnam dans sa liste des pays dans lesquels les voyages de groupes chinois peuvent être organisés, à partir du 15 mars, devrait donner un coup de pouce majeur pour le tourisme vietnamien."Nous sommes très heureux que la Chine et le Vietnam soient rouverts au tourisme. Cela contribue à promouvoir le développement du tourisme entre les deux pays. Nous espérons que les agences compétentes des deux pays faciliteront les procédures pour nos touristes et nos entreprises", s’est enthousiasmé Xu Xing Wei - directeur des ventes, de l’Agence de voyage international Dongxian Nanzhou.Si le Vietnam saisit à temps l’opportunité d’attirer les Chinois, plus les citoyens d’autres grands marchés comme l’Asie du Sud-Est, l’Inde, l’Europe, les États-Unis..., l’objectif d’accueillir huit millions de visiteurs internationaux sera à portée de main. – VNA