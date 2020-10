Hanoi (VNA) – Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle et de l’impact de la pandémie de Covid-19, la transformation numérique est une tendance inévitable et une direction prioritaire.

L’Institut de développement des entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), en coordination avec l’Institut international français (IFI), l’Organisation internationale française (OIF) et le ministère vietnamien des Affaires étrangères, a organisé vendredi après-midi 23 octobre, la conférence internationale ayant pour thème «Tourisme intelligent : Vers un développement durable et une harmonie entre l’économie, la culture et l’environnement».

Le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Lê Phuc lors de la conférence à Hanoi, le 23 octobre. Photo : TITC

Le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Lê Phuc, a déclaré que l’innovation et le développement du tourisme intelligent, la transformation numérique étaient une tendance inévitable et une direction prioritaire du tourisme mondial.

La transformation numérique et le développement du tourisme intelligent sont un processus inévitable dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. « En particulier, à l’heure actuelle, la pandémie de Covid-19 affecte gravement tous les pays du monde et la vie sociale, nécessitant ainsi une transformation numérique pour développer le tourisme intelligent », a affirmé Nguyên Lê Phuc.

Dans ce contexte, le Vietnam a accordé une grande attention à de nombreuses initiatives et politiques pour profiter des opportunités de la quatrième révolution industrielle pour développer le pays en général et le tourisme intelligent en particulier.

Le Bureau politique du Vietnam a publié la Résolution n°08-NQ/TW du 16 janvier 2017, affirmant que le développement du tourisme pour devenir un secteur économique de pointe était une direction stratégique importante pour le développement national, ce qui créerait une dynamique force motrice pour le développement d’autres branches et domaines.

Vue de la conférence internationale sur le tourisme intelligent à Hanoi, le 23 octobre. Photo : TITC

En conséquence, le «tourisme intelligent» par le biais de l’application de la science et de la technologie modernes au tourisme est devenu l’un des outils clés pour réaliser cette orientation. Actuellement, les entreprises touristiques vietnamiennes se sont adaptées rapidement et ont activement abordé la quatrième révolution industrielle, en s’améliorant de manière proactive pour devenir des «entreprises intelligentes». Cependant, ces entreprises sont encore confrontées à de nombreuses difficultés et défis dans divers égards.

Nguyên Lê Phuc a déclaré que l’industrie du tourisme avait activement développé le tourisme intelligent sur les plateformes numériques pour créer des changements révolutionnaires. Les entreprises et les localités se sont concentrées sur le développement d’applications pour connecter les systèmes d’information afin de servir l’administration et la gestion étatique du tourisme aux localités et aux entreprises.

Le «tourisme intelligent» est désormais une composante indispensable d’une «ville intelligente» et devient un élément majeur de la croissance économique de nombreux pays. Cependant, la technologie n’est pas le seul facteur qui rend l’industrie du tourisme «intelligente».

Les principes du tourisme intelligent consistent à améliorer l’expérience touristique, à élever l’efficacité de la gestion des ressources, à maximiser la compétitivité et à garantir l’aspect socio-économique durable.

Les délégués posent lors de la conférence internationale à Hanoi, le 23 octobre. Photo : TITC

Se déroulant dans le contexte de la quatrième révolution industrielle avec l’application intégrale de technologies modernes et avancées, le tourisme vietnamien se rapproche rapidement du tourisme intelligent pour diversifier ses produits et ses marchés, stimuler la croissance et développer un tourisme durable.

Participant à la conférence tenue par visioconférence, Yann Raival, professeur de l’Université de Polynésie (France) a donné un exemple d’opération du tourisme intelligent de la ville française de Lyon, l’une des deux villes primées du prix «Ville de tourisme intelligent de 2019». Lyon s’intéresse particulièrement à l’équilibre entre le développement, l’environnement et la protection du patrimoine, selon Yann Raival. Il a également déclaré que le Vietnam était pleinement qualifié pour déployer et appliquer un modèle de tourisme intelligent.

Actuellement, le tourisme intelligent a été déployé avec succès dans de nombreux pays, dont de nombreux pays de l’espace francophone, non seulement la France, mais aussi le Canada, la Belgique, la Suisse, etc.

Le tourisme intelligent contribue à la création de produits touristiques durables, en combinant l’infrastructure existante avec les technologies de l’information et de la communication, y compris les applications mobiles et le cloud computing (informatique en nuage), l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle. – NDEL/VNA